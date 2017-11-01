Госпогранслужба подтвердила возобновление пропуска на админгранице с Крымом

Государственная пограничная служба Украины подтверждает, что оккупационные службы Крыма восстановили пропуск через административную границу. Об этом говорится в сообщении ведомства. "Как сообщалось, сегодня с 01:30 оккупационные службы, которые находятся на территории АР Крым, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированным полуостровом. По состоянию на 10:30 оккупанты восстановили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу напротив всех контрольных пунктов - "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", - говорится в сообщении. По словам тех, кто пересек административную границу, на той стороне вышла из строя база данных. Пропуск автомобилей в настоящее время осуществляется медленно.

