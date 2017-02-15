ГПУ будет просить Раду снять неприкосновенность с трех нардепов
Государственная фискальная служба обнаружила неуплату налогов тремя депутатами, проанализировав их электронные декларации.
Об этом во время совещания в Генпрокуратуре заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Наконец мы получили от ГФС ответ о проведенной внеплановой проверке трех народных депутатов из 17 представленных, по которым установлена неуплата налогов соответственно 60, 50 и 40 тысяч гривен", - сказал он.
Луценко добавил, что представление на этих трех депутатов в Верховную Раду он внесет в ближайшее время.
"Вариантов развития событий два. Первый - Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, предусматривающий до 3 лет тюрьмы, или эти народные депутаты платят соответственно 50, 60 и 40 тысяч гривен, чем 212 статья исчерпывается", - сказал он.
Луценко добавил, что это лишь первые три нардепа из "первой партии 17-ти, которую мы направили на проверку".
Как известно, в январе стали известны имена нардепов, которые расследует ГПУ через е-декларации.