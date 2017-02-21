ГПУ инициирует отмену неприкосновенности нардепа Артеменко

Генеральная прокуратура подготовит все необходимые документы для лишения депутатской неприкосновенности народного депутата Украины Андрея Артеменко, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга во вторник, передает РБК-Украина. "Мы подготовим необходимые материалы для рассмотрения ВРУ (Верховной Радой Украины-ред.) и даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности, статья "государственная измена", - сказал Луценко. По словам генпрокурора, в ближайшее время планируется вызвать Артеменко для дачи показаний. Луценко сообщил, что следствие интересует согласование плана Артеменко с представителями других стран. "В случае, если явится, ему будут заданы принципиальные вопросы, главные из них будут касаться той части его плана, опубликованного в американской прессе, где говорится о том, что господин Артеменко согласовал этот план с помощниками американского и российского президента. Этот нюанс, который является частью материала американского СМИ, является важным для следствия. Если он появится и даст показания, это еще не значит, что мы не внесем представление. С большой долей вероятности я говорю, что представление в любом случае будет внесено", - объяснил Луценко.

