ГПУ: Пашинский фигурирует в деле о расстрелах на Майдане

Депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры Украины относительно событий на Майдане. Об этом сообщил глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает 112 Украина.

По его словам, в ГПУ занимаются так называемой винтовкой Пашинского, а также связанными с не событиями, которые имели место 18 февраля 2014 года.

"Была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели", - указал Горбатюк. При этом добавив, что факт применения указанного оружия при расстреле людей на Майдане до сих пор не доказан.

Сейчас идет речь о том эпизоде, когда в толпу майдановцев въехал автомобиль, в котором была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. При этом сразу же на место происшествия прибыл сам Пашинский и вместе с сопровождавшими его людьми уехал.

Народный депутат Украины, председатель подкомитета ВР по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что с Пашинского надо снять депутатскую неприкосновенность для объективного рассмотрения дела в суде.