ГПУ попросит Россию экстрадировать заказчика убийства Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины обратится к Российской Федерации за экстрадицией заказчика убийства бывшего российского депутата Дениса Вороненкова криминального авторитета Владимира Тюрина. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко. "По делу Вороненкова…один киллер убит на месте, двое арестованы, еще один находится на территории РФ. Опрошено 350 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз", - заявил Луценко. По его словам, в отношении Тюрина, который находится сейчас в России, будут обращаться за экстрадицией. "Господину Тюрину сообщено о подозрении, по нему будем обращаться за экстрадицией. Он находится на территории РФ. Материалы по делу в целом переданы в Шевченковский райсуд Киева", - добавил Луценко. Напомним, ранее Луценко заявил, что установлены все участники и организаторы убийства Вороненкова. По версии следствие, заказчиком убийства Вороненкова выступил бывший муж Марии Максаковой - вдовы Вороненкова.

