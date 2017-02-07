ГПУ пришла с обыском к нардепу Мосийчуку и его адвокату

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски у народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и его адвоката Андрея Мамалыги.

Как сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, обыски не связаны с политической деятельностью Мосийчука.

"Обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата Мосийчука", - заявила Сарган.

Ранее Мосийчук написал в Facebook, что у его адвоката Мамалыги, который также является его помощником, "прямо сейчас ГПУ проводит обыск". Он призвал активистов и СМИ прибыть к месту проживания Мамалыги, где проводится обыск. "Андрей Мамалыга известный правозащитник, на его счету не одна спасенная судьба общественных активистов и бойцов АТО, добровольцев. Обыск у него - это ничто иное, как метод давления связанный с профессиональной деятельностью", - заявил Мосийчук.

Потом коллега Мосийчука по фракции Радикальной партии Андрей Лозовой заявил, что обыски также проводятся и у Мосийчука.