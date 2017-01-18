Гражданство РФ в 2014-2016гг получили около 170 тыс. украинцев, статус беженца в РФ – окло 350

Гражданство Российской Федерации с 2014-го по 2016 годы получили около и 170 тыс. украинцев, статус беженца - около 350, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Вместе с МИД Украины нам удалось "дожать" и получить от России информацию относительно граждан Украины, получивших гражданство РФ и статус беженца", – написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

По ее словам, согласно ноте МИД РФ, в период с 2014-го по 2016 гг., гражданство Российской Федерации получило около 170 тыс. граждан Украины, в частности, в 2014-м – 24,141 тыс. чел., в 2015-м – 67,400 тыс., за девять месяцев 2016-го – 75,497 тыс. чел.

"К сожалению, нам не предоставили информацию, сколько из этих граждан выехало из оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство из них - это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ. Теперь мы будем требовать информацию, сколько из этих новых граждан РФ крымчан, сколько пенсионеров", - написала И.Геращенко.

"Относительно беженцев, то этот статус в РФ за 2,5 военных года получило около 350 украинцев, в частности, в 2014-м - 240 чел., в 2015-м - 84 чел., в 2016-м - 31 чел.", - добавила она.