Грицак не уверен в связи между покушением на Геращенко и убийством Шеремета
Глава СБУ пока не может подтвердить связь между двумя преступлениями
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак пока не уверен в наличии связи между покушением на нардепа Антона Геращенко и убийством журналиста Павла Шеремета. Об этом Грицак заявил в ходе брифинга, передает "112 Украина".
Грицак отметил, что убийство Шеремета расследует полиция, а покушение на Геращенко - СБУ.
"Там другая квалификация. Это может быть связано, а может быть не связано. Если мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения, будем видеть сходство, мы будем отрабатывать эти вещи...Но пока сказать, что эти два преступления между собой связаны, я, к сожалению, не могу", - заявил Грицак.
Напомним, сам Геращенко заявлял, что за покушением на него стоят преступники, которые организовали убийство Шеремета.