Глава СБУ Василий Грицак считает переводчика-шпиона Станислава Ежова самой крупной "рыбой", которую поймали в Украине по подозрению в госизмене. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

"Ежов довольно большая "рыба". Пожалуй, самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну если скажу, что в работе СБУ находится много дел, по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - сказал он.

Грицак отметил, что не будет отрывать тайну о количестве лиц. Вместе с тем он напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о том, что они завербованы другим государством.

"Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - сказал Грицак.

Напомним, 20 декабря сотрудники СБУ задержали заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

По данным спецслужбы, чиновник был завербован спецслужбами РФ во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур.

Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. При содействии руководства украинского правительства, сотрудники СБУ задержали агента спецслужб РФ на рабочем месте.