Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в плену у боевиков остаются 108 украинских заложников

Об этом он сообщил в эфире "ТРК-Украина".

"Надеюсь, что обмен состоится в ближайшие сроки. По данным СБУ, в плену находятся 108 человек", - заявил Грицак.

Он также отметил, что другая сторона подтверждает наличие 94 пленных.

Кроме того Грицак отметил, что 402 человека считаются пропавшими без вести. В этой связи он отметил, что после реабилитации освобожденных из плена, СБУ проведет с ними встречи на которых намерен что-то узнать, в частности, о возможном местонахождении тех, кто считается пропавшим.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.

В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 человека.

Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.

На Донбассе президент Петр Порошенко встретился с украинскими заложниками, которых освободили из плена боевиков "ДНР/ЛНР".

На военном аэродроме в Борисполе освобожденных украинцев встретили несколько сотен человек - родственники, друзья и неравнодушные граждане. Украинская сторона готова к серьезным компромиссам для продолжения процесса освобождения украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.