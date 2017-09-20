Гройсман анонсировал обновление наблюдательного совета "Нафтогаза"
Украинское правительство ускорит реформу НАК "Нафтогаз Украины", в частности, обновив наблюдательный совет компании. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина. "Я гарантирую, что будут продолжены реформы, и ускорены для того, чтобы "Нафтогаз" был современной, качественной компанией, в которой внедрены необходимые принципы корпоративного управления", - заявил Гройсман. Он также добавил, что правительство совместно с международными партнерами обновит наблюдательный совет НАК, а также заявил о намерениях демонополизировать газовый рынок. "Мы обновим набсовет, сделаем это совместно с нашими международными партнерами публично, для того, чтобы привлечь в наблюдательный совет максимально качественные кадры для продолжения этой сверх важной, серьезной и системной реформы", - отметил Гройсман.