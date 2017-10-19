Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание группы внедрения медицинской реформы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Сейчас мы сделаем группу внедрения проекта, где объединим и депутатов, и врачей, чтобы качественно начать изменения", - заявил Гройсман.

Так, премьер инициирует создание группы специалистов для качественного внедрения изменений системы здравоохранения, подготовленных правительством и принятых Верховной Радой.

По словам Гройсмана, ключевыми ориентирами реформы определены доступность качественной медицинской услуги на любом уровне - от ФАПа до поликлиники и специализированных учреждений, надлежащее финансирование системы здравоохранения, а также введения достойной оплаты труда врачей.

"Это тот комплекс, который в совокупности с модернизацией оборудования позволит изменить качество здравоохранения", - резюмировал Гройсман.

Друзі, щойно повернувся з українського Парламенту, де була ухвалена важлива #МедичнаРеформа. Ми маємо змінити систему і сьогодні Парламент дав старт цим змінам. Що я хочу досягнути внаслідок реалізації цієї реформи: доступність охорони здоров'я для українських громадян належне фінансування охорони здоров'я прозору, чесну та достойну зарплату для наших лікарів Опубліковано Volodymyr Groysman 19 жовтня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроекты, которые дали старт медицинской реформе. Уже с 2018 года украинцы смогут сами выбирать себе семейного врача. А доктора будут получать зарплату в зависимости от того, сколько пациентов они будет обслуживать.