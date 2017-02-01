Гройсман напомнил о начале второй волны е-декларирования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о недопустимости возникновения проблем с системой электронного декларирования с началом второй волны декларирования 1 апреля.

"Сам процесс введения е-декларации был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ) не подготовилось должным образом для полного внедрения этой системы. Хочу подчеркнуть, что 1 апреля - это тот срок, когда миллионы служащих других категорий будут подавать свои декларации, и если снова мы натолкнемся на ту же проблему – а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования – мы этого не допустим", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров в среду в Киеве.

Он отметил, что подать е-декларации до 1 апреля должны около 2 млн человек.

По словам премьера, в 2017 году НАПК выделено 65 млн грн на техническую модернизацию.