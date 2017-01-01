Гройсман пожелал гражданам Украины любви, достатка и согласия в наступившем 2017 год

Премьер-министр Владимир Гройсман пожелал гражданам Украины любви, достатка и согласия в наступившем 2017 году.

"Дорогие Украинцы! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Прежде всего, хочу поблагодарить каждую украинскую семью за упорный труд, тепло, уют и надежду, которая вдохновляет нашу страну. Чтобы новый год для украинцев был успешным, богатым на добрые дела и новые замыслы. Чтобы во всех домах царили любовь, достаток, согласие, а родные и близкие никогда не расставались", - говорится в поздравлении премьера.

В.Гройсман отметил, что в 2016 году граждане Украины сделали немало добрых дел, но самое важное - убедились, что способны достигать весомых результатов и, несмотря на трудности, двигаться к поставленной цели.

Премьер поблагодарил тех, кто своим трудом сделал возможным рост украинской экономики.

"Также Украина выполнила все обязательства перед Европейским Союзом относительно безвизового режима. Верю в то, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет полноценно ратифицировано, что даст дополнительный импульс для углубления европейской интеграции и эффективной реализации внутренних преобразований", - добавил премьер.

Он выразил уверенность, что самые тяжелые времена уже позади и 2017г станет годом дальнейшего развития, принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере.

"Пусть в Новом году осуществляются самые заветные мечты! Желаю всем крепкого здоровья, семейного тепла и уюта! Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - пожелал В.Гройсман.