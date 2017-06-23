Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов снять неприкосновенность и поставил им себя в пример.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству, передает 112 Украина.

"Снимайте неприкосновенность, снимайте мандат, становитесь равными перед законом, как премьер-министр страны, у которого нет никакой неприкосновенности", - заявил Гройсман.

Также премьер отметил, что депутатам надо стать примером для всех украинцев относительно соблюдения норм действующего законодательства, а "не махать своим мандатом и ходить бравировать своей неприкосновенностью".

Напомним, 21 февраля народный депутат Надежда Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности. Первый заместитель главы регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что согласно Конституции и законам Украины народный депутат не имеет права отказаться от неприкосновенности или просить снять ее.