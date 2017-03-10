Гройсман прогнозирует быстрое разбирательство по вопросу приема банками в РФ "паспортов" "ДНР"/"ЛНР"

Национальный банк Украины (НБУ) и другие компетентные органы в настоящее время изучают вопрос о приеме работающими в РФ банками, в частности, Сбербанком России, так называемых "паспортов" "ДНР"/"ЛНР" для принятия решения о целесообразности введения санкций, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сейчас выясняются юридические основания, так ли это на самом деле. Если так, то, думаю, и Нацбанк, и СНБО, и президент очень быстро отреагируют на эту ситуацию и этот ответ будет очень-очень адекватным… Думаю, что разберемся быстро", – сказал премьер на заседании Кабинета министров в Киеве в пятницу.

Этот вопрос вновь поднял глава МВД Украины Арсен Аваков. Как и тремя днями ранее, он выступил за введение санкций в отношении Сбербанка России.

"Я обращаюсь к вам, чтобы вы и все члены правительства сейчас обсудили вопрос введения санкций в отношении этого банка (Сбербанка), который после указаний г-на Путина принял решение о признании документов так называемых "ЛНР/ДНР", - заявил министр.

По его словам, работающий в Украине банк, по сути, финансирует боевиков: зарабатывает прибыль в Украине и эту прибыль инвестирует в сепаратистские республики.

"Считаю, что это недопустимо, (предлагаю) чтобы правительство обратилось к независимому регулятору НБУ и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о безотлагательном рассмотрении этого вопроса и введении санкций в отношении Сбербанка России", – подчеркнул глава МВД.

В.Гройсман уточнил, что накануне обсуждал эту тему с президентом и главой Нацбанка. Он считает недопустимым, когда финансовые институции замешаны в "грязных историях" с признанием документов бандитских организаций.

Как сообщалось, 7 марта ряд российских СМИ сообщил о готовности Сбербанка России, материнского банка украинского ПАО "Сбербанк" (Киев), обслуживать лиц-владельцев "паспортов" непризнанных "ДНР" и "ЛНР", согласно указу президента России Владимира Путина.

НБУ 7 марта заявил, что будет инициировать применение санкций к дочернему банку Сбербанка в Украине, если подтвердится информация о готовности материнского банка осуществлять обслуживание лиц-владельцев "паспортов" непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

В последующие дни выяснилось, что принимать "паспорта" "ДНР"/"ЛНР" готовы также и другие российские банки, в том числе "дочки" западных банков, имеют "сестринские" банки в Украине.

НБУ пока тянет с комментарием сложившейся ситуации, тогда как украинские банки, имеющие связанные финучреждения в РФ, заявляют, что, четко соблюдая украинское законодательство, не будут принимать документы, выданные на неподконтрольных территориях.

Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.

В последний раз украинский Сбербанк, согласно данным НБУ, получал прибыль в 2014 году, которая составила 0,11 млрд грн. Следующий 2015 год финучреждение завершило с чистым убытком 6,23 млрд грн, а его чистый убыток за 2016 год составил 2,82 млрд грн.