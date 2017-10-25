Гройсман возглавил новосозданный Совет развития инноваций

Кабинет министров Украины создал Совет развития инноваций во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно проекту решения Совет является временным консультационно-совещательным органом правительства, который создается для решения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере инноваций, обеспечения эффективного сотрудничества Кабмина, органов исполнительной власти, гражданского общества, субъектов хозяйствования и субъектов инновационной деятельности для разработки и внедрения механизмов и создания условий для инновационного развития экономики Украины, создания инновационной деятельности.

В состав Совета входит 31 человек.

Персональный состав совета утверждается его главой, а для координации работы Совета из его состава глава назначает специального координатора, для подготовки материалов к заседаниям Совета - секретаря.