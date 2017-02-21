Гройсман заверил участников блокады на Донбассе в готовности Кабмина принять решение по контролю за товарами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 20 февраля, на встрече с представителями блокады торговли на Донбассе указал на риски для украинцев в связи с происходящим и заверил, что правительство готово принять решение, которое находится в его компетенции.

"Премьер высказался за усиление борьбы с контрабандой на территориях, прилегающих к АТО, и усиление контроля за товарами, которые перемещаются между подконтрольными и неподконтрольными территориями, и отметил, что решение в этой сфере, относящиеся к полномочиям Кабинета министров, - правительство готово принимать", - написал пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук на своей странице в социальной сети Facebook по итогам встречи, прошедшей накануне.

В то же время В.Гройсман подчеркнул, что от блокады пострадают в первую очередь обычные украинцы, так как есть риски перебоев с подачей тепла, с обеспечением электричеством, с возможной потерей рабочих мест.

Он также подчеркнул, что ситуация в энергетике и стратегия обретения Украиной энергонезависимости должно быть предметом широкого политического диалога, поскольку они требуют шагов как со стороны исполнительной, так и законодательной ветвей власти.

Ранее "штаб блокады торговли с оккупантами" сообщил, что В.Гройсман в ходе встречи предложил представителям блокады торговли принять постановление, которое регулирует перемещение грузов через линию разграничения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.