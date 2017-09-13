Гройсман заявил, что Украина преодолела кризис

Премьер заверил, что с каждым месяцем стабилизация будет происходить во всех сферах жизни Украины

Сейчас есть все основания говорить о том, что Украина преодолела кризис. Об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас есть все основания говорить о том, что мы сегодня, во-первых, преодолели кризис, который был вызван многими факторами, и сегодня мы исправили ситуацию. Сегодня с каждым годом, с каждым месяцем стабилизация будет происходить во всех сферах жизни нашей страны", - заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что некоторые политики продолжают критиковать и нагнетать ситуацию для того, чтобы не дать стране выбраться из пропасти.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что время, когда Украина выживала только за счет кредитов, завершилось. "Рост прямых иностранных инвестиций нужен нам, как воздух. Время, когда мы выживали только на привлечении кредитов - завершился", - отметил глава государства.