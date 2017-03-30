Гройсман заявил, что уволил бы главу НАПК, если бы имел такие полномочия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталия Корчак не готова руководить таким органом, как НАПК.

"НАПК - независимый орган, который имеет спецстатус. Если бы я ее назначал, я бы ее уже уволил вчера", - сказал премьер журналистам в ходе посещения Житомирского бронетанкового заводе в четверг.

В.Гройсман отметил, что были выделены необходимые средства для организации работы НАПК.

"Я не думаю, что она специально это делает, я думаю, что она просто не готова к тому, чтобы руководить таким процессом, и должна была бы это признать, если не признает, то, по большому счету, ставит под угрозу саму систему", - сказал он.

Как сообщалось, 29 марта, В.Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций. Перед этим премьер раскритиковал работу главы НАПК Наталии Корчак из-за невозможности наладить работу реестра. "Вы сами неспособны организовать работу вашего сайта и, таким образом, вы ставите всех людей перед угрозой двух лет тюрьмы. И таких людей - сотни тысяч в нашей стране", - сказал В.Гройсман.

В свою очередь глава НАПК Н.Корчак заявила, что не намерена подавать в отставку в связи с соответствующим предложением премьер-министра Украины.