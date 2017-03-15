Грузоперевозки через линию разграничения на Донбассе с 13.00 не осуществляются - Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что любые грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе с 13.00 среды прекращены.

"С 13 часов любые грузовые перевозки через линию разграничения не осуществляются", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер погранведомства Олег Слободян.

По его словам, это решение не касается мирных граждан, которые перевозят в небольших количествах продукты питания и личные вещи. "Хотя СНБО поручил Кабмину пересмотреть и этот порядок, поэтому возможны изменения", - добавил О.Слободян.

По словам представителя Госпогранслужбы, фирмы и организации, перевозящие крупные промышленные грузы или природные ресурсы, больше не могут перемещать их через линию разграничения.

"Мы действуем в единой системе сектора безопасности и обороны, и решения, которые принимает СНБО, мы будем выполнять. Мы их уже выполняем", - подчеркнул О.Слободян.

Как сообщалось, СНБО в среду принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.