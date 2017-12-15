Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркивает необходимость создания антикоррупционного суда как залога судебного рассмотрения дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Это (сроки создания антикоррупционного суда – ИФ) – вопрос политический. Как юрист я неоднократно заявлял, что антикоррупционный суд нужен не сегодня – он нужен вчера. А уже с 1 января окажется, что он нужен был еще позавчера", - сказал Н.Холодницкий в пятницу в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

По его словам, антикоррупционные органы готовы передавать свои дела в антикоррупционный суд. "Но пока его нет, мы видим, что из-за загрузки действующих судов, из-за возможного нежелания слушать дело, мы не можем получить приговоры, обвинительные или оправдательные", - отметил Н.Холодницкий

Вместе с тем, глава САП подчеркнул необходимость предпринять все меры для получения судебных решений по производствам, расследуемым НАБУ.

"Когда будет этот суд – я не могу сказать. Это вопрос к политикам, которые будут голосовать за закон. Это вопрос к комиссии, которая будет избирать судей…Мне надо, чтобы этот суд просто был, чтобы мне как прокурору было куда идти со своими делами", - подытожил он.

По словам руководителя САП, процесс набора судей в этот суд должен проходить скрупулезно и открыто. "Те, кто захотят занять должности судей (антикоррупционного суда), и будут подавать документы, должны понимать, что их ждет тяжелая изнурительная работа и ее будет много", - добавил Н.Холодницкий.