Холодницкий подчеркивает необходимость создания антикоррупционного суда
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркивает необходимость создания антикоррупционного суда как залога судебного рассмотрения дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Это (сроки создания антикоррупционного суда – ИФ) – вопрос политический. Как юрист я неоднократно заявлял, что антикоррупционный суд нужен не сегодня – он нужен вчера. А уже с 1 января окажется, что он нужен был еще позавчера", - сказал Н.Холодницкий в пятницу в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.
По его словам, антикоррупционные органы готовы передавать свои дела в антикоррупционный суд. "Но пока его нет, мы видим, что из-за загрузки действующих судов, из-за возможного нежелания слушать дело, мы не можем получить приговоры, обвинительные или оправдательные", - отметил Н.Холодницкий
Вместе с тем, глава САП подчеркнул необходимость предпринять все меры для получения судебных решений по производствам, расследуемым НАБУ.
"Когда будет этот суд – я не могу сказать. Это вопрос к политикам, которые будут голосовать за закон. Это вопрос к комиссии, которая будет избирать судей…Мне надо, чтобы этот суд просто был, чтобы мне как прокурору было куда идти со своими делами", - подытожил он.
По словам руководителя САП, процесс набора судей в этот суд должен проходить скрупулезно и открыто. "Те, кто захотят занять должности судей (антикоррупционного суда), и будут подавать документы, должны понимать, что их ждет тяжелая изнурительная работа и ее будет много", - добавил Н.Холодницкий.