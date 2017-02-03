Институт нацпамяти приглашает обсудить предложения к новому календарю государственных праздников

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбные дни".

Согласно проекту, размещенному для обсуждения на сайте Института, определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.

Так, опираясь на общеевропейскую традицию, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха.

Кроме того, не предвидится отмены международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и другие).

Как отмечают в Институте, количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая - ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая - День победы на нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая - День памяти и примирения.

Предложения по законопроекту можно присылать на e-mail Украинского института национальной памяти до 1 марта 2017 года.