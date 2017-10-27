Интерпол объявил в розыск судью-беглеца Чауса

Интерпол объявил в розыск судью-беглеца Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, пойманного на взятке в 150 тыс. долл.

Досье Николая Чауса появилось на сайте Международной организации уголовной полиции.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали Чауса на получении взятки в 150 тысяч долларов. В сентябре глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Чаус находится в аннексированном Россией Крыму. 11 ноября Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Чаус добровольно пришел в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу.

Кишиневский суд 2 марта 2017 года вынес постановление об аресте Чауса сроком на 15 суток. Позже к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.

В октябре СМИ сообщили об отказе властей Молдовы предоставлять ему политическое убежище.