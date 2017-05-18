Интерпол снял Арбузова с международного розыска

Интерпол снял с международного розыска экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова, Генпрокуратура выдвинула ему новые обвинения, заявляет адвокат С.Арбузова Сергей Ковалев.

"Интерпол отменил международный розыск Арбузова. Тем самым Интерпол возобновил его право на свободное передвижение. Этому решению предшествовало решение комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы Генпрокуратуры и наши аргументы, мы их обнародовать не будем, не имеем права", - сказал С.Ковалев на брифинге в четверг в Киеве.

Вместе с тем, защитник проинформировал, то Генпрокуратура выдвинула обвинение С.Арбузову. "Не желая мириться с поражением, Генпрокуратура объявила подозрение нашему клиенту по делу Укртелекома. При помощи этого подозрение они пытаются вновь добиться объявление Арбузова в розыск. Делу Укртелекома три года, ранее наш подзащитный там не фигурировал", - сказал защитник.

По его убеждению, такие действия Генпрокуратуры "имеют признаки преступления в виде незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица".

"Официального документа (о подозрении) мы пока не получали, когда получим, то обратимся в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Также примем все меры для доказательства невиновности Арбузова", - отметил С.Ковалев.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли С.Арбузов возвращаться в Украину, адвокат сказал утвердительно. "Да, он планирует. Арбузов может свободно передвигаться по всему миру, кроме Украины, где в отношении него открыто уголовное производство. Как только оно будет закрыто, наш подзащитный вернется в Украину", - сказал С.Ковалев.