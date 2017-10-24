Кабинет министров в ближайшее время утвердит новый стандарт начального образования

Кабинет министров Украины в ближайшее время утвердит новый стандарт начального образования. Об этом в ходе семинара в Киеве заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства. По словам Гриневич, новый стандарт начального образования сейчас согласовывается в Кабмине и в ближайшее время должен быть утвержден, а с 1 сентября 2018 года по нему уже будут учиться все дети, которые пойдут в первый класс. В то же время она отметила, что новый стандарт является одной из частей Новой украинской школы, в которой не менее важны подготовка учителей и новая образовательная среда. "Все учителя, работающие в эксперименте, хорошо понимают, что работа по методикам деятельностного и проблемно-поискового обучения значительно напряженнее. И эти методики можно воплощать, только когда имеешь соответствующие условия для такого обучения. Поэтому у нас очень масштабная задача - распространить новый опыт с 1 сентября следующего учебного года для 22 тыс. учителей, которые будут брать 1 класс, и на 22 тыс. классных комнат, где будут учиться дети", - добавила Гриневич.

