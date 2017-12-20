Кабмин намерен рассмотреть подзаконные акты для старта медреформы 27 декабря, если президент подпишет закон

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун сообщила, что Кабинет министров намерен 27 декабря рассмотреть проекты подзаконных актов для начала медицинской реформы, если президент Петр Порошенко подпишет закон и документ вступит в силу.

"Мы хотим 27-го на Кабмине принять все подзаконные акты, которые нужны, чтобы создавать новую Национальную службу здоровья и другие, а мы сейчас этого не можем делать, потому что нет законной причины, чтобы мы это делали", - сказала У.Супрун журналистам после заседания правительства в среду.

По ее словам, для принятия данных норм необходимо вступление в силу закона о медреформе, который сейчас находится у президента Украины на подписи.

"Президент имеет какое-то время, чтобы либо применить вето, либо предоставить замечания. Не было вето или замечаний, поэтому ожидаем подписи", - сказала У.Супрун.

И.о. министра отметила, что на подготовку к началу реформы необходимо около полугода, создав Национальную службу здоровья и проведя другие мероприятия.