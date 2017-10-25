Кабмин назначил главой ГИЯРУ Плачкова

Кабинету министров Украины назначил руководителя департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Григория Плачкова на должность главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Правительство назначило Плачкова", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду.

По его словам, данное решение было принято на заседании в среду

Как сообщалось, глава ГИЯРУ Сергей Божко умер 6 февраля 2017 года, а 8 февраля правительство назначило исполняющим обязанности главы инспекции директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок - заместителя главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Бориса Столярчука.

В сентябре Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы ГИЯРУ. Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы 10 октября признала его победителем Г.Плачкова.