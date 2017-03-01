Кабмин назначил Рябикина главой аэропорта "Борисполь"
Кабинет министров Украины назначил генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина.
Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян, такое решение было принято на правительственном заседании 1 марта.
Как сообщалось, правительственный комитет по назначениям в декабре 2016 года отобрал для назначения на должность гендиректора МА "Борисполь" экс-заместителя министра транспорта Украины Павла Рябикина, однако правительство затягивало с его назначением на эту должность.
В.Омелян в начале февраля заявлял, что Мининфраструктуры не видит веских причин для затягивания с этим назначением "У нас происходит странная ситуация: кто-то с кем-то торгуется, точно не я. Мой торг заключался в том, что я всем претендентам на эту должность озвучивал публичные условия работы. Все сказали, что согласны. Все документы мы оформили, все процедуры Рябикин прошел, но до сих пор он не назначен", - констатировал министр.
П.Рябикин имеет 29 лет профессионального опыта, в частности в авиакомпании "Экспресс Авиа", ООО "ЖК Партнеры", ООО "РОЦ "Зеленый порт".
П.Рябикин также был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работает в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.
Международный аэропорт "Борисполь" обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.