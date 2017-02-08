Кабмин назначил Трояна замглавы МВД

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел Украины. Об этом сегодня журналистам сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. "Назначили заместителя министра внутренних дел Трояна", - сказал он. Напомним, Сергей Князев назначен главой Национальной полиции Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что кандидатуру Князева ему рекомендовала номинационная комиссия.

