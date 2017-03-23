Кабмин обязал госпредприятия обнародовать информацию об их деятельности на веб-сайтах

Кабинет министров Украины обязал государственные унитарные предприятия и хозобщества, в которых доля государства или госпредприятия составляет 50% и более, размещать информацию и материалы о своей деятельности на собственных сайтах.

Как сообщается в пояснении к опубликованному на "Урядовом портале" постановлении №1067 от 9 ноября 2016 года, субъекты хозяйствования должны обеспечить размещение указанной информации в двухмесячный срок.

Как отмечается в тексте постановления, годовая и квартальная финансовая отчетность предприятия должна размещаться ежегодно и ежеквартально соответственно. Структура собственности, устав предприятия, аудиторские отчеты по годовой финансовой отчетности предприятия, биографические справки руководителя предприятия и членов наблюдательного совета должны обновляться на сайте раз в год. Также обнародованию подлежат сведения о договорах и финансовых операциях предприятия.

В Кабинете министров считают, что данное постановление будет способствовать повышению прозрачности деятельности субъектов хозяйствования госсектора экономики.