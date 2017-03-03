Кабмин отстранил Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС

Кабинет министров Украины отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на время проведения расследования. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. "Я считаю, что мы должны отстранить на время ведения следствия Романа Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС", - заявил министр финансов Александр Данилюк, отметив, что такое решение способствует максимально объективному проведению следствия. Временно исполняющим обязанности главы ГФС назначен Мирослав Продан.

