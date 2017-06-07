Кабмин планирует ввести должность уполномоченного по вопросам гендерной политики

Кабинет министров на заседании в среду, 7 июня, планирует принять постановление о правительственном уполномоченном по вопросам гендерной политики. Об этом говорится в повестке дня заседания Кабмина и в документах. В частности в структуре секретариата Кабмина появится должность уполномоченного по вопросам гендерной политике, а также его аппарат. Всего граничную численность сотрудников секретариата планируется увеличить с 643 до 648, следовательно, гендерной политикой в правительстве будет заниматься 5 человек. В положении о правительственном уполномоченном указывается, что на него будет возложена обязанность обеспечения полномочий Кабмина в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни. В задачи уполномоченного среди прочего входят: координация усилий разных министерств и госорганов, направленных на обеспечение равных прав женщин и мужчин; мониторинг актов Кабмина на предмет соблюдения принципов гендерного равенства; взаимодействие с гражданским обществом по вопросам равноправия мужчин и женщин.

