Кабмин продлил до мая срок идентификации Ощадбанком переселенцев

Кабинет министров Украины продлил срок проведения физической идентификации Ощадбанком вынужденных переселенцев на один месяц - до мая.

Cоответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"По просьбе Государственного ощадного банка Украины, который проводит физическую идентификацию внутренне перемещенных лиц, предлагается продлить срок такой первой идентификации на один месяц", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания Кабмина.

Он уточнил, что срок идентификации продлен до мая.