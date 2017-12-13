Кабмин разрешил безоплатный отпуск рецептов на лексредства не из Нацперечня для амбулаторных пациентов

Кабинет министров Украины разрешил отпуск препаратов, которые не входят в Национальный перечень основных лекарственных средств для амбулаторных пациентов на безоплатных или льготных условиях.

Изменения в правительственное постановление № 1303 от 17 августа 1998 года, принятые на заседании правительства в среду, предусматривают безоплатное или на льготных условиях обеспечение пациентов препаратами, которые не в ходят в Нацперечень, но зарегистрированы в Украине и включены в отраслевые стандарты.

В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что данные изменения будут функционировать в течение переходного периода.

Как сообщалось, в марте 2017 года Кабмин обновил Нацперечень, сократив количество МНН в нем более, чем в три раза, а также утвердил ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых предусматривало, что пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, безоплатно или на льготных условиях могут получать препараты исключительно из Национального перечня.

В свою очередь, ряд общественных организаций выступил против данного нововведения, поскольку оно лишает некоторые категории пациентов возможности получать необходимые лексредства за счет местных бюджетов.