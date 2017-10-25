Кабмин утвердил план выполнения СА с ЕС
2017-10-25 13:00
Кабинет министров Украины утвердил план мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом с трехдневной доработкой с заинтересованными ведомствами.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что план предусматривает 2016 задач и около 5 тыс. мероприятий.
Также правительство утвердило ориентировочный план переводов на государственный язык актов законодательства ЕС на 2017-2018 годы.