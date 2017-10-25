Кабмин выполнил требование "Профсоюзного наступления" об увольнении главы Госгеокадастра Цвяха

Увольнение Кабинетом министров Украины и.о. руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Олега Цвяха станет выполнением одного из требований "Профсоюзного наступления".

Как сообщает в среду пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Украины, увольнение О.Цвяха – это очередная победа профсоюзов.

"Недавно несколько сотен представителей профсоюзных организаций пришли под Кабмин, требуя от Гройсмана (премьер-министра Украины Владимира Гройсмана) уволить человека, который вредил работе государственного земельного кадастра. Этот человек – Олег Цвях, который исполнял обязанности руководителя Госгеокадастра. Гройсман заявил, что Цвях не только будет уволен с должности, а вероятно привлечен к ответственности за назначение своих "смотрящих" в регионах. Это увольнение – наша победа", – прокомментировал руководитель Федерации Сергей Павленко.

Он также напомнил, что "Профсоюзное наступление" требовало продлить мораторий на продажу земли и провести полную инвентаризацию земель.

"Уверены, что Гройсман выполнит и другие наши требования в ближайшее время. Что делать с землей должны решать люди, а не чиновники, которые оторваны от села", – добавил С.Павленко.

Как сообщалось, во вторник, 25 октября на заседании Совета регионального развития В.Гройсман отстранил от работы и.о. руководителя Госгеокадастра Олега Цвяха. Ранее несколько сотен представителей профсоюзных организаций требовали уволить О.Цвяха с должности, обвиняя его в блокировании работы кадастра.