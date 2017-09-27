Калиновку патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано – Аброськин

Обстановка в Калиновке, где накануне начался пожар на арсенале боеприпасов, находится под полным контролем. Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Нахожусь в Калиновке. Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения, в том числе 239 полицейских патрулируют территорию населенного пункта. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.

В.Аброськин подчеркнул, что Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Первый замглавы Нацполиции написал, что эвакуация местных жителей продолжается.