Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ - Луценко

В ночь на 1 ноября сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности экстрадировали из Панамы экс-председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. "Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший председатель Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн гривен", - написал Луценко.

По его словам, на данный момент Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия. "Это первый случай экстрадиции экс чиновника в Украине. Но не последний", - подчеркнул генеральный прокурор Украины. Напомним, в августе 2016 года Генпрокуратура сообщила о задержании Каськива панамскими правоохранителями. Позже стало известно, что суд Панамы арестовал его на 40 суток. В сентябре прошлого года суд Панамы избрал для Каськива меру пресечения в виде залога в 600 тыс. долларов. Уже в октябре 2016 года Каськив внес залог и вышел из тюрьмы.

