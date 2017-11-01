Каськив не признал свою вину юридически, но его первые показания свидетельствуют об этом фактически

Экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) Украины Владислав Каськив юридически не признал свою вину, но его первые показания фактически свидетельствуют об этом, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Юридические это не является признанием своей вины", - сказал Ю.Луценко на брифинге в среду в Киеве.

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что показания, которые давал В.Каськив в среду утром дают основания говорить о том, что это фактически признание им своей вины.

По нормам международного права, отметил генпрокурор, украинская сторона уведомила панамские правоохранительные органы, о том, что В.Каськив будет привлекаться к ответственности только по тому преступлению, в связи с которым он экстрагирован, и если будут новые эпизоды, то будут повторные обращения к панамской стороне.

"Это не соглашение, это подтверждение международных обязательства Украины, стандартной гарантии в ходе экстрадиции, никаких других соглашений, договоренностей с господином Каськивым или его адвокатами не существует", - подчеркнул Ю.Луценко.

Также он добавил, что в настоящее время нет оснований говорить что "Панама хочет каким-либо образом содействовать подозреваемым в коррупции должностным лицам".

По словам Ю.Луценко, суть обвинения сводится к расхищению государственных средств при размещении внешней рекламы, деятельности агентства. "Речь идет о растрате семи миллионов 463 тысяч гривень… Следствие установило, что на основании поддельных промежуточных актов о проведении работ госинветпроектов Украины по размещению информационных материалов об инвестиционных возможностях Украины… 13.09.2012 на счет ООО Глориа были незаконно перечислены эти средства"

По словам генпрокурора, как установило следствие, эти бигборды не размещались. И таким образом, "эти средства были банально украдены".

Ю.Луценко подчеркнул, что то, что В.Каськив полностью оплатил всю сумму, полностью подтверждает обоснованность обвинительного акта прокуратуры.

Говоря о компенсации причиненному государству ущерба В.Каськивым, генпрокурор рассказал, что он получил документ от главного управления казначейской службой Украины с уведомлением о зачислении средств в бюджет от В.Каськива в сумме 7 миллионов 470 тысяч 990 гривень. По словам Ю.Луценко, это свидетельствует о полном возмещении В.Каськивым причиненного ущерба.