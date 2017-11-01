Каськив заявил, что добровольно вернулся в Украину, сам оплатил перелет и решил возместить убытки государству

Экс-глава Государственного агентства по инвестициями и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) Владислав Каськив заявляет, что добровольно вернулся в Украину и принял решение возместить убытку государству вне зависимости от окончательного решения суда по этому вопросу.

"Я действительно добровольно вернулся в Украину. Моя позиция проста – я буду доказывать свою правоту в суде. Еще 18-го сентября я обратился к властям Панамы с просьбой разрешить мне добровольно приехать в Украину. 27-го октября Верховный суд Панамы удовлетворил мою просьбу. При этом, суд зафиксировал международные гарантии Украины, которые нельзя отозвать, о невыдвижении дополнительных обвинений", - написал В.Каськив в своей странице в соцсети Facebook в среду днем.

Он также подчеркнул, что "для того, чтобы прекратить спекуляции по убыткам государству, решил их возместить независимо от окончательного решения суда".

"По этим же причинам решил самостоятельно оплатить перелет", - написал В.Каськив.

Как сообщалось, В.Каськив был объявлен в международный розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог). Правоохранители подозревают его в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.

8 сентября 2016 года стало известно о получении Генпрокуратурой от Интерпола подтверждения об аресте В.Каськива в Панаме. 12 сентября Панамский суд избрал В.Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тыс., он подал ходатайство о политическом убежище.

В марте 2017 года стало известно, что Панама отказала В.Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 1 ноября сообщил, что В.Каськив экстрадирован из Панамы в Украину и доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры.

В этот же день Печерский районный суд Киева принял решение об избрании В.Каськиву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 160тыс. грн. Кроме того, суд обязал его сдать все имеющиеся загранпаспорта и являться по первому требованию к следователю, а также сообщать о своем местонахождении.

При этом, как рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, В.Каськив был отпущен из под стражи прямо в зале заседаний суда с обязательством в пятидневный срок внести залог. "В случае неуплаты на протяжении пяти дней он будет повторно задержан и арестован", - добавила она.

Л.Сарган также проинформировала, что в ходе закрытого судебного заседания защита экс-главы Госинвестпроекта предоставила суду справку о полном возмещении подозреваемым причиненного государству ущерба.