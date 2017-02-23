Киев будет работать с западными партнерами над усилением санкций против РФ за признание "документов" ОРДЛО

Украинская сторона намерена провести переговоры с западными партнерами по поводу возможного усиления санкций против России в связи с изданием президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании "документов" ОРДЛО, сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"Президент четко определил, что такие деструктивные действия Кремля должны привести к дискуссии в ЕС, с нашими основными партнерами не в плоскость смягчения санкций, а их усиление за такую агрессивную политику Кремля. И мы будем работать с нашими главными партнерами для того, чтобы санкционные давление на Россию, как единственный инструмент политического давления, сохранялось и использовалось", - сказал А.Макеев журналистам в четверг в Киеве.

Он отметил, что МИД Украины со своей стороны немедленно отреагировал на этот указ РФ, заявив о нарушении Кремлем своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.

"Мы будем очень внимательно следить за тем, как другие государства будут реагировать. Но тот факт, что действия Кремля были осуждены со стороны ЕС, США, Германии, ОБСЕ, Франции, наших основных внешнеполитических партнеров, свидетельствует о том, что их оценка действий Кремля полностью совпадает с нашей", - отметил дипломат.