Киев не форсирует вступление Украины в НАТО, но последовательно движется в этом направлении - Климпуш-Цинцадзе

Киев не пытается ускорить процесс вступления Украины в НАТО, понимая, что сегодня необходимо сосредоточиться на "домашней работе", заявляет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы ведем очень активный политический диалог с Альянсом... Мы ищем не защиты или приюта, мы ищем партнерства. Мы не говорим сегодня о срочной заявке на членство: мы не пытаемся ускорить этот процесс. Мы понимаем, что сейчас главная цель - это домашняя работа", - сказала она в ходе заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в среду в Киеве.

Вице-премьер отметила, что на сегодня существуют вопросы и темы, в которых Украина и НАТО могут быть полезны друг другу.

"Тот горький опыт, который мы сегодня получаем, может пригодиться нашим партнёрам - членам НАТО. Также хочу подчеркнуть, что украинцы, несмотря на то, что защищают свою страну, не прекращают участия в миротворческих операциях НАТО", - сказала она.

И.Климпуш-Цинцадзе добавила, что Украина последовательно движется в сторону членства в НАТО, и, "по сути, сегодня превратилась в восточный фланг Альянса".