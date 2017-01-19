Киев ожидает предоставления Евросоюзом безвизового режима в ближайшие недели

Президент Украины Петр Порошенко ожидает окончательного решения Евросоюза о безвизовом режиме для граждан Украины в ближайшие недели.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - сказал президент в интервью Reuters в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу.

Как известно, Киев ожидает решения Европарламента о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС.