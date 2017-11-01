Киевляне и ряд нардепов предлагают присвоить скверу в Киеве у посольства РФ имя Амины Окуевой

Несколько народных депутатов Украины обратились к главе Киевской горгосадминистрации, мэру столицы Виталию Кличко с предложением назвать сквер возле посольства РФ в Украине именем ветерана АТО Амины Окуевой.

Фотокопию соответствующего депутатского обращения обнародовала пресс-служба народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

Депутаты И.Мосийчук, Андрей Лозовый, Дмитрий Линько (все – фракция Радикальной партии), Евгений Дейдей и Антон Геращенко (оба - фракция "Народный фронт") предлагают присвоить скверу в Соломенском районе Киева, расположенному возле посольства РФ на пересечении улиц Сурикова, Богдановской и Воздухофлотского проспекта, имя погибшей Амины Окуевой.

Кроме того, 31 октября на сайте Киевского городского совета появилась петиция "Сквер возле Посольства РФ назвать в честь Героя Украины Амины Окуевой" (автор – Олег Домашевский). На данный момент ее подписали более 800 человек (необходимо набрать 10 тыс. голосов).

Как сообщалось, 30 октября вечером в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась А.Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства.

Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.