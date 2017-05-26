Китай готов начать переговоры с Украиной по взаимному безвизу и ЗСТ

Китай ожидает позиции Украины об идее введения взаимного безвизового режима и зоны свободной торговли (ЗСТ) и готов начать переговоры в любое время, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" посол Китая в Украине Ду Вэй.

"Насчет безвиза, мы готовы провести консультации, как только такой сигнал будет. Мы готовы в любое время начать переговорный процесс", - сказал посол агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Также дипломат ответил, что Китай ожидает позиции Украины по вопросу зоны свободной торговли между странами.

Ду Вэй добавил, что на данный момент переговоры по этим вопросам не ведутся.