Климкин выступает за усиление контроля передвижения россиян в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым ввести дополнительный контроль за передвижением граждан Российской Федерации по украинской территории, вплоть до введения биометрического визового режима с Россией.

"Одновременно должны понимать, что дополнительный контроль за передвижением российских граждан и за всем, что тут делают российские спецслужбы нам крайне нужен, на это и направлено то, что будет введено с 1 января", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

В частности, напомнил глава МИД, с 1 января 2018 года вводится снятие у въезжающих в Украину иностранцев биометрических данных и подача предварительно заявки на въезд в страну.

При этом П.Климкин заявил, что считает визовый режим, в случае его введения с Россией, недостаточной мерой. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость введения одновременно с визовым режимом и пропуска в страну граждан РФ, которые имеют биометрический паспорт.

"Далее нам нужно будет делать биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает, и так далее. Мы должны контролировать каждый шаг, который делается с целью дестабилизировать ситуацию в Украине", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.