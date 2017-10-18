Князев назвал ситуацию у ВР контролируемой и пообещал предотвратить силовые противостояния

Полиция не даст спровоцировать силовые противостояния в центре Киева, а столкновения 17 октября возле Верховной Рады получат квалифицированную юридическую оценку. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на брифинге 18 октября, сообщил департамент коммуникации Нацполиции. "Никому не удастся использовать правоохранителей для дестабилизации ситуации в Киеве. Все граждане имеют право на свой выбор и волеизъявление, а мы, в свою очередь, обеспечим их безопасность", - отметил Князев. Глава Нацполиции также пообещал, что все факты противоправных посягательств в отношении народных депутатов будут оперативно и объективно расследоваться. "Это для чего? Чтобы выразить свои политические взгляды? Пожалуйста. Но мы должны обеспечить безопасность участников, граждан, которые работают в этой местности и проживают, а также - работу всех органов власти, которые работают в центре города", - подчеркнул Князев. Он сообщил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и работником полиции, а также - по факту ограбления, где объектом посягательства является военное имущество.

