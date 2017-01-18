Комитет Рады по нацбезопасности просит Генпрокуратуру проверить, если ли в действиях Савченко признаки госизмены

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях народного депутата Надежды Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены.

"Информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться к Генеральной прокуратуре Украины, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, (народного депутата, члена комитета Ивана Винника ), заявлениям представителей СБУ… У нас есть действующее законодательство - пусть это идет в рамках действующего законодательства", - предложил глава комитета Сергей Пашинский.

Такое предложение не вызвало возражений у членов комитета.

Член комитета, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что в действиях его коллеги есть признаки государственной измены. При этом он не стал называть фамилию народного депутата, однако сделал такое заявление в ходе обсуждения информации СБУ относительно действий Н.Савченко.

"Хотел бы обратиться к представителям СБУ… сделать заявление о совершении уголовного правонарушения по факту совершения умышленных действий во вред территориальной целостности, суверенитету, экономической, национальной безопасности Украины с предварительной квалификацией ст.111 "государственная измена"… Умышленно не называю фамилию, ведь народный депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Но производство вы обязаны зарегистрировать", - сказал И.Винник.

Начальник штаба АТЦ Геннадий Кузнецов на заседании комитета озвучил ряд статей закона "О борьбе с терроризмом", которые нарушила Н.Савченко, опубликовав списки заложников.