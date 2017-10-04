Комитет ВР по нацбезопасности попросил Порошенко рассмотреть возможность отставки Муженко

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением рассмотреть возможность освобождения от занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерала армии Виктора Муженко за систематические недостатки в работе. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета. "Согласно Конституции и закону Украины о ВСУ и положение о Генеральном штабе обратился к президенту Украини об увольнении начальника ГШ ВСУ за систематические недостатки в организации своей работы", - заявил председатель комитета, народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский. Также депутаты обратились к министру обороны Степану Полтораку с просьбой уволить руководителя Военной службы правопорядка. Во время голосования воздержались члены "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз и Александр Бригинец.

